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بعد رسالتها المثيرة للجدل.. غالانت يشكر هيلي على صداقتها لإسرائيل

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بعد رسالتها المثيرة للجدل.. غالانت يشكر هيلي على صداقتها لإسرائيل
Globallookpress
نيكي هيلي في مؤتمر "آيباك" وهو مجموعة ضغط تدافع عن السياسات المؤيدة لإسرائيل.
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أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "مناقشة هادفة" مع نيكي هيلي المرشحة الجمهورية السابقة للرئاسة الأمريكية، أكد خلالها أهمية العلاقات بين البلدين في مواجهة الأعداء المشتركين.

وقال غالانت: "لقد أجريت مناقشة هادفة مع الحاكمة السابقة نيكي هيلي حول أهمية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية القوية في مواجهة أعدائنا المشتركين، وعلى رأسهم إيران".

بعد رسالتها المثيرة للجدل.. غالانت يشكر هيلي على صداقتها لإسرائيلغالانت يشكر هيلي ويشدد على أهمية علاقات بلديهما في مواجهة "الأعداء المشتركين"

وأضاف: "إن حماس وحزب الله لا يهاجمان إسرائيل فحسب، بل يهاجمان قيمنا المشتركة وأسلوب حياتنا".

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واختتم تصريحه: "نيكي، شكرا لك على قيادتك وصداقتك".

وزارت هيلي الحدود الإسرائيلية اللبنانية أمس الثلاثاء لتعرب عن تضامنها مع تل أبيب وتركت رسالة "اقضوا عليهم" على قذيفة إسرائيلية.

بدورها، علقت السفارة الروسية لدى مصر على صور نيكي هيلي، التي تدعو إلى "إنهاء" الفلسطينيين.

وقالت السفارة في بيان: "هو عرض حقيقي للسياسة الخارجية "المحبة للسلام" للبيت الأبيض، التي قد عانت بسببها حتى الآن أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا والآن تعاني منها فلسطين".

المصدر: RT

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