أردوغان دعا روسيا إلى عدم الوقوف في طريق جيشه

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تصعيد خطاب أردوغان ضد روسيا واستغلال موسكو تعاون المعارضة التابعة لأنقرة مع الإرهابيين لتسويغ هجوم الجيش السوري.

وجاء في المقال: تفارقت وزارتا الدفاع في روسيا وتركيا في تفسيرهما للحادث الذي وقع في محافظة إدلب السورية، وأدى إلى مقتل عسكريين أتراك.. ففيما تزعم أنقرة أن وحداتها في منطقة خفض التصعيد بإدلب تعرضت لنيران قوات الرئيس بشار الأسد، على الرغم من إخطارها بتحركها، تقول موسكو إن القوة التركية باتت بالخطأ هدفا، نتيجة تحركاتها غير المتفق عليها.

أما في أوساط الخبراء، فهناك اختلاف حول تحميل المسؤولية عن مثل هذه الحوادث. فالخبير العسكري يوري ليامين يرى أن الحادث لم يكن مفاجأة لأولئك الذين يتابعون التطورات في إدلب. وقال لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "ما يجري الآن حول إدلب هو إلى حد كبير نتيجة مباشرة لعدم ضمان تركيا تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية التي تم التوصل إليها في سوتشي في خريف العام 2018، المنصوص عليها في مذكرة بشأن استقرار الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد".

أما خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، أنطون مرداسوف، فقال لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، إن موسكو لا تزال تبحث عن توازن بين تطوير العلاقات مع أنقرة وتعزيز موقعها في أعلى مستويات السلطة السورية. وأضاف: "من الصعب الجمع بين هاتين المهمتين، بالنظر إلى خصوصية السياسة الخارجية الروسية في الاتجاه السوري، حيث دفعت أجهزة الاستخبارات والجيش الروسي الدبلوماسيين إلى الخلفية منذ وقت طويل".

ووفقا لـ مرداسوف، تستفيد موسكو من التعاون التكتيكي بين المعارضة السورية والجماعات المتطرفة لتسويغ هجوم الجيش العربي السوري. و"فيما يتعلق بالمخاوف، ينبغي قول ما يلي: تراهن موسكو على تسوية الوضع مع أنقرة، حتى في ظل أكثر السيناريوهات سلبية في إدلب". فلدى الدولتين مجالات أخرى للتعاون: نزعة الأكراد الانفصالية، والصراع المسلح في ليبيا.

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