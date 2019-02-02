مصر تنجح في زراعة أشجار لصنع ألواح الرقائق المتعاكسة (صور)

تمكنت مصر ولأول مرة من إنتاج أول لوح ذي رقائق متعاكسة 100 % من شجرة مصرية، وعملت اختبارات عليه لاستخدامه في صناعة الأثاث التي تنتشر بصورة كبيرة في أنحاء الجمهورية.

وذكرت مصادر، أن الجديد في الأمر، هو أنه في السابق كانت الألواح الخشبية والمعروفة محليا بـ" ابلاكاج"، تصنع في مصر من أشجار تستورد من الخارج.

وتمكنت مصر، بعد دراسات ومحاولات عديدة من إنتاج الألواح من أشجار زرعت في إحدى المزارع الخاصة، ليتم تطويرها والعمل على إنمائها مستقبلا.

والشجرة المستخدمة في الصناعة الجديدة تعرف باسم "الباولونيا"، وييبلغ سعرها حوالي 15 جنيها فقط، وعقب حصدها بعد 4 سنوات من زراعتها يصل سعر الشجرة إلى أكثر من 500 جنيه، ليصل مكسب الفدان الواحد من هذا الصنف للأشجار حوالى 100 ألف جنيه.

خبر أول لوح ابلاكاج مصري بالكامل قبل ما تتريق عليه ... أولا أي تصنيع محلي يستحق التشجيع ، ثانيا فيه مصانع أبلاكاج بالفعل في مصر بس بيستوردوا جذوع الخشب ده مٌصنع من شجر مصري ( باولينا عربي ) ... يا رب يثبت كفاءة في التشغيل و ميبقاش فيه مشاكل و ينزل فعلا أرخص pic.twitter.com/SFFO8IfXfY — A. Salama (@EMYS2004) 25 января 2019 г.

ويقوم مركز تحديث الصناعة في مصر، بإجراء اختبار لمدى كفاءة هذه الشجرة لتعميم استخدامها لاحقا في ورش ومصانع الأثاث، وفي حال نجاح التجربة ستعمم توصية من المركز بالتوسع في زراعة هذا النوع من الأشجار.

يشار إلى أن أسعار ألواح الخشب ذي الرقائق المتعاكسة، شهدت ارتفاعات كبيرة عقب تحرير سعر الصرف في فبراير عام 2016، الأمر الذى سبب أزمة لمصنعي الأثاث في محافظة دمياط معقل صناعة الأثاث في مصر.

وتمثل الألواح الخشبية أحد أهم الخامات التي تدخل في صناعة الأثاث ويتم تغليف الأخشاب بها، إذ يجري تحديد سعر قطعة الأثاث وفق نوع الألواح المستخدم في صناعته.

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المصدر: اليوم السابع