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مصر تنجح في زراعة أشجار لصنع ألواح الرقائق المتعاكسة (صور)

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مصر تنجح في زراعة أشجار لصنع ألواح الرقائق المتعاكسة (صور)
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نجاح تجربة زراعة شجرة الباولونيا في مصر
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تمكنت مصر ولأول مرة من إنتاج أول لوح ذي رقائق متعاكسة 100 % من شجرة مصرية، وعملت اختبارات عليه لاستخدامه في صناعة الأثاث التي تنتشر بصورة كبيرة في أنحاء الجمهورية.

وذكرت مصادر، أن الجديد في الأمر، هو أنه في السابق كانت الألواح الخشبية والمعروفة محليا بـ" ابلاكاج"، تصنع في مصر من أشجار تستورد من الخارج.

وتمكنت مصر، بعد دراسات ومحاولات عديدة من إنتاج الألواح من أشجار زرعت في إحدى المزارع الخاصة، ليتم تطويرها والعمل على إنمائها مستقبلا.

والشجرة المستخدمة في الصناعة الجديدة تعرف باسم "الباولونيا"، وييبلغ سعرها حوالي 15 جنيها فقط، وعقب حصدها بعد 4 سنوات من زراعتها يصل سعر الشجرة إلى أكثر من 500 جنيه، ليصل مكسب الفدان الواحد من هذا الصنف للأشجار حوالى 100 ألف جنيه.

ويقوم مركز تحديث الصناعة في مصر، بإجراء اختبار لمدى كفاءة هذه الشجرة لتعميم استخدامها لاحقا في ورش ومصانع الأثاث، وفي حال نجاح التجربة ستعمم توصية من المركز بالتوسع في زراعة هذا النوع من الأشجار.

يشار إلى أن أسعار ألواح الخشب ذي الرقائق المتعاكسة، شهدت ارتفاعات كبيرة عقب تحرير سعر الصرف في فبراير عام 2016، الأمر الذى سبب أزمة لمصنعي الأثاث في محافظة دمياط معقل صناعة الأثاث في مصر.

وتمثل الألواح الخشبية أحد أهم الخامات التي تدخل في صناعة الأثاث ويتم تغليف الأخشاب بها، إذ يجري تحديد سعر قطعة الأثاث وفق نوع الألواح المستخدم في صناعته.

youm7.com
الشجرة "الباولونيا"
youm7.com
مزرعة أشجار "الباولونيا" في مصر

المصدر: اليوم السابع

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