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العراق.. الحلبوسي يجتمع مع الصدر (صور)

أخبار العالم العربي

العراق.. الحلبوسي يجتمع مع الصدر (صور)
Reuters
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
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أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، مباحثات مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في منطقة الحنانة بالنجف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مكتب الزعيم مقتدى الصدر استقبل محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه السيد حسن كريم الكعبي والسيد بشير خليل الحداد في النجف الأشرف بالحنانة.

وحث مقتدى الصدر خلال اللقاء على تعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب العراقي، مشددا على الإسراع بإقرار قوانين تسهم برفع معاناة العراقيين.

وأوضح المكتب أنه جرى خلال اللقاء بحث العملية السياسية وأهمية الإسراع في تشكيل الحكومة للقيام بمهامها الأساسية في توفير الأمن والخدمات والسعي الحثيث والجاد لتحقيق تطلعات الشعب العراقي إلى العيش الحر الكريم بمختلف انتماءاته.

المصدر: المكتب الخاص لمقتدى الصدر

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