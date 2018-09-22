الشرطة النسائية تكافح التحرش في مصر

حرصت الشرطة النسائية المصرية على التواجد في محيط المدارس بأول أيام الدراسة، خاصة قرب مدارس الفتيات.

وتعمل الشرطة النسائية على تأمين التلميذات والطالبات ومنع تعرضهن للمضايقات والمعاكسات والتصدي لأي محاولات للتحرش بهن.

وانطلقت اليوم السبت الدراسة في 10 محافظات مصرية، هي الإسماعيلية وقنا والإسكندرية والمنيا والغربية وكفر الشيخ والأقصر وأسيوط ودمياط وأسوان والبحيرة، على أن تبدا الدراسة في باقي المحافظات غدا الأحد.

المصدر: اليوم السابع