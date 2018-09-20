تونس.. الولايات المتحدة تشارك في "ندوة" استخبارات عسكرية

بدأت يوم الأربعاء بتونس العاصمة أشغال المؤتمر الإقليمي حول الاستخبارات العسكرية لدول شمال وغرب إفريقيا التي تنظمها وزارة الدفاع بالتعاون مع القوات الأمريكية بإفريقيا "أفريكوم".

وقال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، وفق بلاغ لوزارة الدفاع، إن اختيار تونس لاحتضان هذه الندوة لأول مرة من قبل القيادة العسكرية لإفريقيا "أفريكوم" يؤكد الثقة المتبادلة بين تونس والولايات المتحدة.

وأكد أن هذا الاختيار يعكس أيضا المستوى الرفيع الذي بلغه التعاون العسكري التونسي الأمريكي، وخاصة في مجال الاستعلام العسكري الذي شهد تطورا نوعيا.

وأفاد عبد الكريم الزبيدي بأن تونس تواصل بناء مسارها الديمقراطي من جهة ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة من جهة أخرى، وذلك بالاعتماد بالأساس على إمكانياتها الذاتية البشرية والمادية والتعويل على علاقات التعاون التي تربطها بالدول، موضحا أن القضاء على آفة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها يُعّد مستحيلا في غياب تنسيق وتعاون تضامني وتشاركي في مجالي الإستخبارات وأمن الحدود على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف مع المنظمات الدولية على غرار منظمة حلف الشمال الأطلسي وغيرها.

وأشار الزبيدي إلى أن المؤتمر يمثل إطارا مناسبا للاستفادة من تجارب البلدان المشاركة في هذا المجال ولبلورة بعض المسائل المتصلة بالعمل الإستباقي والوقائي وتبادل المعلومات والتنسيق وأن استتباب الأمن والدفاع عن الوطن والحفاظ على مكاسبه يمثل مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، فضلا عن البحث عن الآليات الكفيلة بتطوير العمل الاستخباراتي الذي يمثل حجر الزاوية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للتهريب والهجرة غير النظامية.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء