بن زايد وعبدالله الثاني يبحثان جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة

بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وملك الأردن عبدالله الثاني جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة، وأكدا ضرورة التحرك الدولي الجاد لدفع مسار السلام الشامل والعادل بالمنطقة.

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واستعرض الجانبان، خلال لقائهما في قصر الشاطئ في أبو ظبي، تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضمان تدفق مزيد من المساعدات الإغاثية الكافية إلى سكان القطاع، لتخفيف معاناتهم بشكل عاجل وآمن ودون عوائق من خلال البر والبحر والجو، مؤكدين في هذا السياق ضرورة التحرك الدولي الجاد للدفع تجاه مسار السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة، على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتعزيز أمنها واستقرارها.

وبحث بن زايد والملك عبدالله تعزيز التعاون بين الإمارات والأردن بما يحقق مصالحهما المشتركة ويلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار.

وكان الملك عبدالله الثاني وصل إلى الإمارات برفقة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ووفد مرافق، في زيارة تبادل فيها مع الرئيس الإماراتي التهاني لمناسبة شهر رمضان المبارك وقد أقام بن زايد مأدبة إفطار على شرفه.

المصدر: الإمارات اليوم