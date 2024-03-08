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العراق.. إنقاذ طفل مختطف واعتقال خاطفه في بغداد بعد مطاردة سريعة

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العراق.. إنقاذ طفل مختطف واعتقال خاطفه في بغداد بعد مطاردة سريعة
RT / facebook.com/ipBaghdaad
شرطة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد
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أعلنت شرطة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد مساء الخميس إلقاء القبض على متهم اختطف طفلا ضمن منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة.

وذكر المصدر لوكالة "شفق نيوز" أن معلومات وردت عن قيام أحد الأشخاص بخطف طفل من داخل عجلة والدتة ضمن منطقة الشعلة الدوانم. 

وأضاف أن دوريات مشتركة من مركز شرطة شهاب التميمي ودوريات نجدة الشعلة، وعقب تحرك سريع وتطويق للمنطقة وعملية تفتيش دقيق، لاحظت المتهم وهو يقوم برمي الطفل.

وأكد المصدر أن دوريات النجدة تمكنت وبعد مطاردة المتهم من القبض عليه وإيداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

المصدر: "شفق نيوز"

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