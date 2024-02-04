نائب وزير الطاقة الروسي يبحث مع سفير العراق في موسكو ملف الشركات النفطية الروسية في بلاده

التقى نائب وزير الطاقة الروسي سرغي موتشالنيكوف مع سفير العراق لدى موسكو قحطان طه خلف، اليوم الأحد.

وبحث الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، كما تمت مناقشة إمكانية التحضير لعقد اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العراقية الروسية المشتركة.

كما بحث الطرفان مسألة تسمية رئاسة اللجان الفرعية المتعلقة بعمل اللجنة.

كما تطرق اللقاء لملف عمل الشركات النفطية الروسية في العراق والسعي لإيجاد الحلول للمعوقات التي تواجه عملها.

وحضر اللقاء من الجانب الروسي ممثلين عن شركتي "لوك أويل" النفطية و"غازبروم"، ومستشار السفارة العراقية علي عبد الكريم عطيوي.

المصدر: RT