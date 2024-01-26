المغرب يتسلم المزيد من زوارق شركة "القرش المعدني" الأمريكية

تسلمت قوات الدرك الملكي المغربي أربعة زوارق من نوع "فيرليس سوبر أنترسيبتور" من إنتاج شركة "ميتال شارك" أو "القرش المعدني" الأمريكية.

وذكر موقع "ديفانس ويب"، أن المغرب تسلم أربعة زوارق من طراز فيرليس سوبر أنترسيبتور من إنتاج شركة ميتال شارك الأمريكية".

وقالت شركة "ميتال شارك"، ضمن تصريحات نقلها موقع "ديفانس ويب"، إن "التسليم الأخير لأربع زوارق يرفع العدد الموجود في الخدمة إلى 15".

ووفقا لشركة "ميتال شارك"، تم "تطوير نوع السفينة المسلمة للمغرب استجابة للطلب المتزايد بين المشغلين العسكريين على مركبات اعتراض أكبر وأسرع".

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هذا واستلمت البحرية الملكية المغربية في مارس 2022، زورقين من نوع Metal Shark" Defiant" من الولايات المتحدة. وتم توفير الزوارق التي يبلغ طولها 11 مترا، وقيمتها 970 ألف دولار، لمساعدة البحرية المغربية.

المصدر: RT + موقع "ديفانس ويب"