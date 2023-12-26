مباحثات بين الجزائر والنيجر حول علاقات التعاون الثنائي وتطورات الوضع في الساحل
استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الثلاثاء بمقر الوزارة، وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري، الذي حل بالجزائر في إطار زيارة عمل.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: "أجرى الوزيران محادثات مطولة تركزت حول تقييم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الطريق العابر للصحراء، لما له من دور في فك العزلة وتنمية منطقة الساحل برمتها".
استقبل الوزير @AhmedAttaf_Dz اليوم، وزير الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج، باكاري ياوو سانغاري، الذي حل اليوم بالجزائر في إطار زيارة عمل.— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) December 26, 2023
أجرى الوزيران محادثات مطولة تركزت حول تقييم علاقات التعاون لا سيما الطريق العابر للصحراء وكذا تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة الأزمة في 🇳🇪. pic.twitter.com/5U7e9cTV7C
كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، وخاصة الأزمة في النيجر، حيث أشاد الوزير باكاري ياوو سانغاري بدور الجزائر في دعم بلده للخروج من الأزمة الحالية.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في وقت سابق، استدعاء سفير مالي بالجزائر، ماهامان أمادو مايغا، بخصوص التطورات الأخيرة للأوضاع في هذا البلد، كرد فعل على استدعاء باماكو للسفير الجزائري لديها الحواس رياش.
يذكر أن الجزائر تقود وساطة لعودة السلام إلى شمال مالي بعد "اتفاق الجزائر" الذي تم توقيعه في 2015.
المصدر: RT + وكالة الأنباء الجزائرية