 
مباشر

مباحثات بين الجزائر والنيجر حول علاقات التعاون الثنائي وتطورات الوضع في الساحل

أخبار العالم العربي

مباحثات بين الجزائر والنيجر حول علاقات التعاون الثنائي وتطورات الوضع في الساحل
(وكالة الأنباء الجزائرية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wod7

استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الثلاثاء بمقر الوزارة، وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري، الذي حل بالجزائر في إطار زيارة عمل.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: "أجرى الوزيران محادثات مطولة تركزت حول تقييم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الطريق العابر للصحراء، لما له من دور في فك العزلة وتنمية منطقة الساحل برمتها".

كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في المنطقة، وخاصة الأزمة في النيجر، حيث أشاد الوزير باكاري ياوو سانغاري بدور الجزائر في دعم بلده للخروج من الأزمة الحالية.

مباحثات بين الجزائر والنيجر حول علاقات التعاون الثنائي وتطورات الوضع في الساحل
(وكالة الأنباء الجزائرية)

مباحثات بين الجزائر والنيجر حول علاقات التعاون الثنائي وتطورات الوضع في الساحل
(وكالة الأنباء الجزائرية)

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في وقت سابق، استدعاء سفير مالي بالجزائر، ماهامان أمادو مايغا، بخصوص التطورات الأخيرة للأوضاع في هذا البلد، كرد فعل على استدعاء باماكو للسفير الجزائري لديها الحواس رياش.

يذكر أن الجزائر تقود وساطة لعودة السلام إلى شمال مالي بعد "اتفاق الجزائر" الذي تم توقيعه في 2015.

إقرأ المزيد
الجزائر تستعد لدعم قدرات إنتاج الكهرباء في النيجر
الجزائر تستعد لدعم قدرات إنتاج الكهرباء في النيجر
إقرأ المزيد
عائلة رهينة جنوب إفريقي سابق في مالي تشكر الجزائر على دورها في الإفراج عنه
عائلة رهينة جنوب إفريقي سابق في مالي تشكر الجزائر على دورها في الإفراج عنه

المصدر: RT + وكالة الأنباء الجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا