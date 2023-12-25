عائلة رهينة جنوب إفريقي سابق في مالي تشكر الجزائر على دورها في الإفراج عنه

شكرت عائلة ممرض جنوب إفريقي يوم الاثنين السلطات الجزائرية على دورها في تأمين إطلاق سراحه من مالي، بعدما تم احتجازه لأكثر من ست سنوات.

وأفرج عن جيركو فان ديفينتر 48 عاما على الحدود المالية الجزائرية في 17 ديسمبر، وكان قد تم خطفه في ليبيا شهر نوفمبر 2017 قبل نقله إلى مالي.

وفي أول تعليق لها منذ إطلاق سراح الممرض، قالت عائلة ديفينتر في بيان إنها "أرادت التعبير عن خالص امتنانها للحكومة الجزائرية على تأمينها إطلاق سراح جيركو". فيما لم تقدم العائلة تفاصيل عن دور الجزائر، وشكرت الأسرة أيضا جهاز أمن الدولة في جنوب إفريقيا ومنظمات غير حكومية ساهمت في الوساطة.

وقد تلقى ديفينتر العلاج في مستشفى بالجزائر العاصمة بعد إطلاق سراحه، وقالت الأسرة إنه عاد الآن إلى جنوب إفريقيا.

وأوضحت في البيان: "أمضت الأسرة الأيام القليلة الماضية في إعادة التواصل، ويتلقى جيركو الدعم الطبي اللازم وهو في صحة ومعنويات جيدة".

وأكدت عائلة ديفينتر أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا في الأسابيع المقبلة، لكنها طلبت "المساحة والخصوصية اللازمة للسماح بالتعافي".

وتم احتجاز ديفينتر الذي كان يعمل في شركة أمنية، مع ثلاثة مهندسين أتراك تم إطلاق سراحهم عام 2018.

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المصدر: RT + "أ ف ب"