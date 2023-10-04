الجزائر تستعد لدعم قدرات إنتاج الكهرباء في النيجر

أكد مجمع "سونلغاز" الجزائري، أن الجزائر تبحث عن سبل دعم قدرات انتاج الكهرباء في النيجر، وذلك بالنظر إلى الخبرات والامكانيات التي تملكها في هذا المجال.

وأوضح مجمع "سونلغاز" في بيان: "عقد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، يوم الثلاثاء، جلسة عمل عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع المديرة العامة لشركة نيجليك فاتي أبارشي، وأرزيكا محمدو الأمين العام لذات الشركة".

وتناول اللقاء الذي عرف أيضا حضور عدة إطارات مسيرة في "سونلغاز" سبل دعم قدرات انتاج الكهرباء في النيجر.

ويدخل هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تباشرها "سونلغاز" في سياق تطوير علاقات الشراكة الخارجية خاصة على المستوى القاري.

ووقع مجمع "سونلغاز" في وقت سابق، مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء النيجرية "نيجليك"، تهدف إلى تحديد مجالات التعاون بين الطرفين، والتي مثلت خطوة أولى لبداية تعاون مثمر بين الطرفين.

وتسعى الجزائر من خلال مجمع "سونلغاز"، وعبر المذكرة إلى مرافقة "نيجيليك" التي تخطط لتطوير شبكتها وأنظمتها المعلوماتية، وترتبط سونلغاز مع الشركة النيجرية منذ 2012، باتفاقية شراكة تخص فرعها "مؤسسة التكوين في مجال الكهرباء والغاز"، وذلك لتوفير التدريب والتطوير المهني لموظفي "نيجيليك".

يذكر، أن النيجر عرفت بعد الانقلاب الأخير، انقطاعات متكررة للكهرباء، بسبب العقوبات التي فرضتها دول غرب إفريقيا "إيكواس".

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المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية