محارب أمريكي مخضرم: القتال ضد الروس مهمة مستحيلة وعلينا منافستهم لا معاداتهم

قال المحارب الأمريكي في الحرب العالمية الثانية فرانك كوهن، إنه لا ينبغي للولايات المتحدة وروسيا أن تتقاتلا، فمن الممكن أن تكونا متنافستين، لكن ليستا عدوتين.

وأضاف فرانك كوهن، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، قائلا: "القتال مع الروس؟ مستحيل!.. يجب أن نبذل الجهود للعودة إلى الحالة التي كانت فيها بلداننا متنافسة، ولكن ليست أعداء".

وأشار كوهن إلى أنه "لا يمكن تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية إلا بعد انتهاء الصراع الأوكراني".

كما أوضح: "على أية حال، علينا أن ننتظر، وربما في غضون سنوات قليلة سيكون ساستنا أذكياء بما فيه الكفاية لاستعادة كل شيء، هناك العديد من المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها الولايات المتحدة وروسيا.. كحماية البيئة مثلا".

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وتمت دعوة كوهن للاحتفال بالذكرى الثمانين لعملية "إنزال نورماندي"، لكنه اضطر في اللحظة الأخيرة إلى رفض العرض. وقال: "لقد نظرت إلى الجدول الزمني وقررت أنه صعب للغاية بالنسبة لي، على الرغم من أنني بالتأكيد ممتن لهذه الدعوة".

في يونيو 1944، كان كوهن لا يزال في معسكر التدريب ولم يشارك في عمليات الإنزال في نورماندي. ومع ذلك، فقد وصل إلى هناك بعد بضعة أشهر وشاهد كل عواقب القتال.

المصدر: نوفوستي