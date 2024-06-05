انتقد السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، حضور فلاديمير زيلينسكي لفعاليات الاحتفال بذكرى إنزال نورماندي واعتبره عارا تماما .

وانتقد فيليبو كذلك عدم توجيه الجهة المشرفة على تنظيم الفعالية، الدعوة للجانب الروسي للمشاركة في الاحتفالات.

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في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن زيلينسكي سيزور فرنسا يومي 6 و7 يونيو بمناسبة الذكرى الثمانين لعمليات الإنزال في نورماندي. وأفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن 25 رئيس دولة، من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيحضرون الحفل. ولم تتم دعوة روسيا لحضور الاحتفالات.

وقال فيليبو الذي يتزعم حزب "الوطنيون": "وجود زيلينسكي أمر مخز فعلا. عدم دعوة روسيا كذلك مخز لأن روسيا خسرت ملايين القتلى خلال الحرب العالمية الثانية".

ووصف السياسي هذا التصرف من جانب سلطات بلاده، بأنه "فضيحة كبيرة". وأشار إلى أن روسيا ضمن الاتحاد السوفيتي، هي التي فقدت أكبر عدد من الناس خلال هذه الحرب.

وقال فيليبو إن احتفال هذا العام هو "احتفال لحلف الناتو" وليس إحياء لذكرى حدث تاريخي. كما علق على خطاب زيلينسكي المرتقب في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي يوم الجمعة، ووصفه بأنه "تسارع مخز" نحو حرب عالمية ثالثة ودعا النواب إلى مقاطعته.

ودعا فيليبو إلى وقف "الرواية الأمريكية الكاذبة" والخروج من الناتو والاتحاد الأوروبي.

تم إنزال القوات الأمريكية والبريطانية والكندية في نورماندي وبريتاني الفرنسية في إطار عملية الإنزال أوفرلورد في 6 يونيو 1944.

وشارك في عملية الحلفاء 156 ألف عسكري، وبلغ إجمالي الخسائر حوالي 10 آلاف شخص. وللمقارنة شارك أكثر من مليون جندي من الجيش الأحمر في معركة كورسك في الفترة من يوليو إلى أغسطس 1943، وبلغت الخسائر مئات الآلاف.

المصدر: نوفوستي