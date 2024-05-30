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بايدن يزور فرنسا الأسبوع المقبل للمشاركة في ذكرى إنزال النورماندي

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بايدن يزور فرنسا الأسبوع المقبل للمشاركة في ذكرى إنزال النورماندي
Legion-Media
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أعلن قصر الاليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل نظيره الأميركي جو بايدن في 8 يونيو في باريس في إطار "زيارة الدولة الأولى التي يجريها لفرنسا".

يسبق الزيارة مراسم "إحياء الذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء" خلال الحرب العالمية الثانية، في 6 يونيو في النورماندي والتي سيحضرها الرئيس الأميركي وزوجته غيل بايدن.

بدوره أعلن البيت الأبيض في بيان أن بايدن سيكون في فرنسا في الفترة ما بين 5 و9 يونيو، لافتا الى أنه سيلقي كلمة في السادس من يونيو خلال الاحتفالات الرسمية على شواطىء النورماندي، حيث "نزل 73 ألف جندي أميركي مهدوا لتحرير فرنسا وأوروبا"، وسيوجه خلالها تحية لــ "قدامى المحاربين الأمريكيين وعائلاتهم".

من جهته قال الاليزيه "في وقت عادت الحرب الى القارة بعد ثمانين عاما من تحرير أوروبا، سيناقش الرئيسان الدعم الراسخ والمستدام لأوكرانيا".

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ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي احتفالات إنزال النورماندي.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن "هذا التنسيق الوثيق لمواجهة الازمات الدولية من شأنه التحضير للأحداث الدولية المقبلة، وخصوصا قمة مجموعة السبع في باري" الإيطالية في منتصف يونيو و"قمة حلف شمال الأطلسي" في يوليو في واشنطن.

المصدر: AFP

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