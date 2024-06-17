أبرز الميزات التي حملها iOS 18 لهواتف آيفون

أعلنت آبل خلال مؤتمر WWDC 2024 التقني عن الأنظمة الجديدة لأجهزتها الإلكترونية، وكشفت عن بعض الميزات التي سيحملها نظام iOS 18 لهواتف آيفون.

تبعا للخبراء في آبل فإن واحدة من أبرز الميزات التي ستأتي في iOS 18 هي ميزة Eye Tracking التي انتظرها المستخدمون لوقت طويل، والتي تمكن المستخدم من التحكم بجهازه من خلال النظرات وحركة العين.

وأشار الخبراء في آبل إلى أن هذه الميزة ستسهل على الكثيرين استخدام هواتف آيفون، وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن الميزة ستعتمد على الكاميرا الأمامية للهاتف، ولن تحتاج إلى ملحقات إضافية، وستعمل على أجهزة iPhone 12 والإصدارات الأحدث، بالإضافة إلى الجيل الثالث من أجهزة iPhone SE.

وأشارت آبل إلى أن هواتف آيفون ستحصل مع iOS 18 على ميزة أخرى تجعل اهتزازات الهاتف تعمل بشكل متناغم مع رنات الاتصالات أو الموسيقى، إذ تشبه هذه الميزة ميزة طرحتها موتورولا سابقا في بعض هواتفها الذكية.

وأضافت آبل إلى iOS 18 ميزة جديدة تسهل على مستخدمي الهواتف التحكم بأقفال منازلهم في حال كان لديهم منظومات "المنزل الذكي"، إذ سيتمكن المستخدم من تقريب هاتف آيفون أو ساعة Apple Watch من القفل ليفتحه بسهولة.

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ويتيح نظام التشغيل الجديد لمستخدمي هواتف "آيفون-14" ونماذج آيفون الأحدث إمكانية إرسال الرسائل باستخدام الأقمار الصناعية، الأمر الذي سيمكنهم من التواصل مع الآخرين في حال تواجدوا في أماكن لا يوجد فيها إنترنت أو شبكات اتصال خلوية.

وفي نظام iOS 18 أيضا سيتمكن المستخدم من قفل التطبيقات من خلال تقنية Face ID، الأمر الذي سيعزز حماية بيانات التطبيقات، كما ستتوفر في هذا النظام أيضا إمكانية إخفاء أيقونات التطبيقات في مجلد محمي لا يمكن سوى لصاحب الهاتف الوصول إليه.

المصدر: iphones.ru