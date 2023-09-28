النيجر.. احتفال موسيقي برحيل السفير الفرنسي (فيديو)

أقامت فرقة "غومبي ستار" النيجرية حفلا موسيقيا وسط العاصمة نيامي جمع الآلاف من الجماهير، احتفالا برحيل السفير الفرنسي عن البلاد ودعما للعسكريين الذين وصلوا إلى السلطة.

ونصبت خشبة المسرح في شارع الفرانكوفونية، لإقامة الحفل الذي حضره الآلاف مجانا ورددت الجوقة في إحدى الأغاني عبارة "نحن بحاجة إلى تشياني" (رئيس المجلس الوطني للدفاع الجنرال عبد الرحمن تشياني)، لينضم إليها الجمهور النيجيري.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت يوم أمس الأربعاء وصول السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتي إلى باريس.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الماضي أن باريس ستستدعي سفيرها في نيامي وجميع موظفي السفارة في النيجر، وأن الجيش الفرنسي سيغادر النيجر حتى نهاية العام الجاري.

وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا في 27 يوليو الماضي عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه بمقر إقامته وإغلاق الحدود، في خطوة قوبلت برفض من جانب الدول الغربية ومجموعة "إيكواس" التي فرضت عقوبات على النيجر.

وتم تشكيل المجلس الوطني للدفاع برئاسة قائد الحرس عبد الرحمن تشياني لحكم البلاد.

وفي 10 أغسطس وقع تشياني مرسوما بتشكيل حكومة انتقالية.

المصدر: "سبوتنيك"