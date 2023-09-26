المجلس العسكري في النيجر: ننتظر تتويج تصريحات ماكرون بالأفعال (فيديو)

قال المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، أمادو عبد الرحمن، إن المجلس ينتظر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتويج تصريحه عن انسحاب سفير بلاده وقواته بالأفعال.

وأفاد عبد الرحمن بأن "المجلس الوطني لحماية الوطن، وحكومة جمهورية النيجر، سبق وأن تابعوا التصريحات الإعلامية للرئيس الفرنسي بتاريخ 24 سبتمبر 2023، والتي تحدث فيها عن سحب سفير بلاده وقواته العسكرية من جمهورية النيجر".

وأضاف: "ننتظر تتويج هذه التصريحات بفعل رسمي من طرف السلطات الفرنسية"، مشيرا إلى أنه بالنسبة لتنظيم رزنامة الانسحاب وتحديد التواريخ "يجب التنسيق مع الحكومة النيجيرية الحالية وأن يخضع لاتفاق مشترك من أجل فعالية أكبر".

وكان ماكرون أعلن قبل أيام أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى باريس وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام.

يشار إلى أن محكمة في النيجر أمرت في وقت سابق بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي من البلاد، بناء على التماس مقدم من جانب المجلس العسكري الحاكم وتأييدا لقرار له بهذا الخصوص.

وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا يوم 27 يوليو الماضي عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول في البلاد، وقالوا إنهم تحركوا لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في النيجر.

المصدر: RT