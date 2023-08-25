النيجر تطرد السفير الفرنسي.. وتدخل إيكواس عسكريا غير مستبعد

رغم تأكيد رئيس مفوضية دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس عمر تواري عدم وجود خطة لغزو النيجر استدرك تواري بأن اللجوء إلى استخدام القوة لا يزال مطروحا

يأتي ذلك فيما أكد مستشارو الأمن القومي بالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة خلال اجتماعهم أهمية إعادة النيجر إلى طريق النظام الدستوري ودعم الدور القيادي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في حل هذه الأزمة.

من جانبه فوض رئيس المجلس العسكري عبد الرحمان تياني قوات مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في حال تعرض بلاده لهجوم.

يأتي ذلك فيما تستمر جهود الجزائر لإقناع أعضاء دول مجموعة إيكواس بعدم استخدام القوة العسكرية.

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