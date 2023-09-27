 
مباشر

وسائل إعلام: السفير الفرنسي غادر النيجر فجر اليوم

أخبار العالم

وسائل إعلام: السفير الفرنسي غادر النيجر فجر اليوم
Globallookpress Djibo Issifoudpa
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w49p

غادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتي العاصمة نيامي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد
النيجر.. المجلس العسكري يصدر 20 مذكرة تفتيش بحق شخصيات من الحكومة المخلوعة
النيجر.. المجلس العسكري يصدر 20 مذكرة تفتيش بحق شخصيات من الحكومة المخلوعة

جاء ذلك فيما نقلته "رويترز" عن مصادر أمنية، حيث سيصل إلى باريس في غضون ساعات قليلة، دون أن تقدم رويترز أي تفاصيل أخرى، ولم تؤكد السلطات الفرنسية هذه المعلومة رسميا حتى الآن.

من جانبه قال ممثل المجلس الوطني لإنقاذ الوطن الأم، الذي تشكل بعد الانقلاب في النيجر، وهو الجهاز المركزي لقوة المتمردين في النجير، العقيد أمادو عبد الرحمن، يوم أمس الثلاثاء، إن السلطات الجديدة لم تتلق أي إخطار رسمي بشأن سحب القوات الفرنسية في البلاد.

وكان ماكرون قد أعلن، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه سيتم سحب السفير وسوف يعود إلى فرنسا، وأعلن كذلك عن انسحاب 1500 جندي فرنسي موجودين في النيجر.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا