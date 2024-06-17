مفاجأة كبرى في "يورو 2024"

تعرض المنتخب البلجيكي لهزيمة مفاجئة في مستهل مشواره في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، أمام نظيره السلوفاكي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في ألمانيا.

ويدين منتخب سلوفاكيا بالفضل في انتصاره الكبير على "الشياطين الحمر"، لمهاجمه إيفان شرانتس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا بعد مرور 7 دقائق فقط من انطلاق المواجهة على ملعب "دوتش بانك بارك - Deutsche Bank Park" بمدينة فرانكفورت.

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وحقق منتخب سلوفاكيا بذلك أولى المفاجآت في النسخة الـ17 لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة (E)، بفارق الأهداف خلف منتخب رومانيا الذي اكتسح نظيره الأوكراني بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة الافتتاحية للمجموعة، في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT