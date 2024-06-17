مباراة بلجيكا وسلوفاكيا اليوم في "يورو 2024" .. التشكيلة والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الاثنين، صوب مدينة فرانكفورت الألمانية، التي تستضيف المباراة المرتقبة بين منتخبي بلجيكا وسلوفاكيا، ضمن نهائيات كأس أمم أوروبا 2024.

ويدير حكم الساحة التركي حليل أموت ملير هذه المباراة بين منتخبي بلجيكا وسلوفاكيا، ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة (E) لبطولة "يورو 2024"، والتي ستنطلق في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "دوتش بانك بارك - Deutsche Bank Park".

وسيبدأ الإيطالي دومنيكو تيديسكو (38 عاما) المدير الفني لمنتخب بلجيكا، بالتشكيلة الأساسية التالية:

1- كوين كاستيلس

2- زينو ديباست

4- ووت فايس

21- تيموتي كاستان

7- كيفين دي بروين

24- أمادو أونانا

18- أوريل مانغالا

11- يانيك كاراسكو

22- جيريمي دوكو

9- لياندرو تروسارد

10- روميلو لوكاكو.

في حين اختار الإيطالي الآخر فرانشيسكو كالزونا (55 عاما) المدير الفني لمنتخب سلوفاكيا، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الروماني:

1- مارتين دوبرافكا

2- بيتر بيكاريك

3- دينيس فافرو

14- ميلان شكرينيار

16- دافيد غانسكو

19- يوراي كوتسكا

22- ستانيسلاف لوبتكا

8- أوندريه دودا

17- لوكاش غاراسلين

26- إيفان شرانتس

9- روبيرت بوجينيك.

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القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وسلوفاكيا في يورو 2024:

في روسيا، يمكن متابعة مباراة بلجيكا وسلوفاكيا عبر قناة "ماتش تي في - Match! TV" الرياضية المفتوحة.

بينما تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث بطولة "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكن متابعة هذه المباراة عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

المصدر: RT