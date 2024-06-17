"يورو 2024".. رومانيا تقسو على أوكرانيا
Legion-Media
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بدأ منتخب رومانيا غمار نهائيات النسخة الـ17 لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، المقامة حاليا في ألمانيا، بفوز ساحق على نظيره الأوكراني (3-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين.
ووقع على ثلاثية رومانيا كل من اللاعبين، نيكولاي ستانتشو، ورازافان مارين، ودينيس دراغوش، في الدقائق (29، 53، 57) على الترتيب، في ملعب "أليانز أرينا - Allianz Arena" بمدينة ميونخ.
🇷🇴 Romania win in style 👏#EURO2024 | #ROUUKRpic.twitter.com/oK7dhkMDZq— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 17, 2024
وحصد منتخب رومانيا نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الخامسة (E)، بانتظار نتيجة المواجهة الثانية بين منتخبي بلجيكا وسلوفاكيا، في وقت لاحق من اليوم أيضا.
المصدر: RT