المباراة الافتتاحية للمجموعة (E) ضمن "يورو 2024".. التشكيلة الأساسية

يقص منتخبا رومانيا وأوكرانيا اليوم الاثنين، شريط مباريات المجموعة الخامسة (E)، ضمن نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، المقامة حاليا في ألمانيا.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة السويدي، غلين نيبيرغ، صفارة بداية هذه المباراة بين رومانيا وأوكرانيا، على ملعب "أليانز أرينا - Allianz Arena" بمدينة ميونخ، في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الروماني إدوارد لوردانيسكو (46 عاما) المدير الفني لمنتخب رومانيا، بالتشكيلة الأساسية التالية:

1- فلوريون نيتا

2- أندريه راتيو

3- رادو دراغوسين

4- أندريه بورتشا

11- نيكوشور بانكو

18- رازافان مارين

6- ماريوس مارين

10- نيكولاي ستانسيو

17- فلورينيل كومان

19- دينيس دراغوس

2-0 دينيس مان.

بينما اختار المدير الفني الأوكراني سيرغي ريبروف (50 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده لمواجهة نظيره الروماني:

🚨 Ukraine's squad for the first game against Romania 🇷🇴🇺🇦 pic.twitter.com/2qJNLcBlfi — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 17, 2024

وتضم المجموعة الخامسة (E) لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، كذلك منتخبي بلجيكا وسلوفاكيا، اللذين سيلتقيان في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT