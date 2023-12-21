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الجزائر تستدعي سفير مالي

أخبار العالم العربي

الجزائر تستدعي سفير مالي
(وكالة الأنباء الجزائرية)
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أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية استدعاء سفير مالي بالجزائر، ماهامان أمادو مايغا، بخصوص التطورات الأخيرة للأوضاع في هذا البلد.

وقالت الخارجية الجزائرية إن الوزير أحمد عطاف "ذَكّر السفير المالي بقوة بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تحد ولن تحيد عنها بلادنا".

وأضاف المصدر أن "المبدأ الأول يتمثل في تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها ".

ويأتي استدعاء الجزائر للسفير المالي، كرد فعل على استدعاء باماكو للسفير الجزائري لديها الحواس رياش، احتجاجا على استقبال الجزائر لمجموعة من الحركات المالية تتعارض في مواقفها مع السلطات العسكرية في مالي.

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المصدر: RT

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