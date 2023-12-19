مقتل ضابط عراقي وإصابة آخر في سقوط طائرة شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مقتل ضابط وإصابة آخر بتحطم طائرة بسبب خلل فني أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات في طوز خورماتو شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني) حدث خلل فني بإحدى الطائرات مما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة".

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وأضافت، أن "الحادث تسبب باستشهاد العقيد الطيار مروان جلال قائد الطائرة أعلاه، وإصابة النقيب الطيار علاء سلمان"، مبينة أنه "تم نقل جثمان العقيد الشهيد والنقيب الجريح الى مستشفى طوز خورماتو".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية