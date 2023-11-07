صحيفة: "الجيش الوطني" ينفي توجه حفتر لمنح روسيا قاعدة عسكرية في ليبيا

نفى مصدر مسؤول بـ"الجيش الوطني" الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أي توجه لإبرام اتفاق من أي نوع مع روسيا لمنحها قاعدة عسكرية في شرق البلاد، حسبما أفادت جريدة "الشرق الأوسط".

وكانت وكالة "بلومبرغ" ذكرت أن روسيا تسعى لإبرام اتفاق دفاعي مع حفتر، بعد أن اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أواخر سبتمبر الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصادرها، أن حفتر "يبحث عن أنظمة دفاع جوي لحمايته من القوات المنافسة في طرابلس، التي يدعمها الجيش التركي، بالإضافة إلى تدريب طياري القوات الجوية والقوات الخاصة، مقابل ترقية بعض القواعد الجوية التي تحتلها حاليا قوات فاغنر شبه العسكرية لاستضافة القوات الروسية".

ولفتت الوكالة إلى "احتمال حصول السفن الحربية الروسية أيضا على حقوق الرسو الدائم في ميناء ليبي، على الأرجح في ميناء طبرق"، الذي يقع على بعد بضع مئات من الكيلومترات عبر البحر الأبيض المتوسط من اليونان وإيطاليا.

وكان حفتر قد اجتمع قبل أسبوع من محادثاته مع بوتين، بقائد القوات الأمريكية في إفريقيا، الجنرال مايكل لانجلي، والمبعوث الأمريكي الخاص الحالي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في محاولة للضغط عليه لإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

إقرأ المزيد

وقال مصدر عسكري مقرب من حفتر لـ"الشرق الأوسط"، إن الجيش "الذي يقوم بدوره في حماية مقدرات البلاد من الاحتلال الأجنبي، لا يستدعيه للداخل"، وعد أن "اتفاقيات التعاون العسكرية مع روسيا لا تشمل منحها أي تسهيلات لإقامة قواعد عسكرية".

وتابع المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام: "هذا الكلام المغلوط هدفه التغطية على الوجود العسكري الأجنبي في غرب البلاد"، مشيرا إلى وجود عسكريين أتراك وأمريكيين بقاعدتي "معيتيقة" بطرابلس و"الوطية"، بالإضافة إلى عسكريين إيطاليين وبريطانيين بالقاعدة الجوية بمدينة مصراتة في الغرب.

يذكر أنه بعد زيارة هي الأولى من نوعها قام بها نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف إلى مدينة بنغازي بدعوة من حفتر في أغسطس الماضي، لبحث آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدول ومسائل العمل المشترك الأخرى، روجت وسائل إعلام ليبية شائعات حول احتمال إنشاء قاعدة بحرية روسية في الساحل الشرقي الليبي.

المصدر: "الشرق الأوسط"