"سرايا القدس" تنشر مشاهد من مناورة "الشهداء بشائر النصر" بمشاركة التخصصات الصاروخية وغيرها (فيديو)

نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من مناورة "الشهداء بشائر النصر" لرفع الجهوزية القتالية، ما أثار تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا واختتمت"سرايا القدس" مناورة عسكرية هجومية متقدمة بالذخيرة الحية تحت عنوان "الشهداء بشائر النصر"، في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مقاتليها، وتزامنا مع الذكرى الـ36 لانطلاقة الحركة.

وقالت السرايا في تصريحٍ لها إن "المناورة العسكرية تشارك فيها قوات النخبة وعدد من التخصصات العسكرية الميدانية (الصاروخية، والمدفعية، والدروع، والاستخبارات".

وأوضحت أن "المناورة الهجومية، تحاكي تفاصيل واقعية للميدان، وعمليات إغارة على عدة مواقع وتحصينات عسكرية صهيونية بكثافة نارية عالية، والسيطرة عليها وتجنب وقوع خسائر في صفوف مقاتليها".

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنظم حركة "الجهاد الإسلامي" مهرجان انطلاقتها الكبير الـ36 على أرض ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة بتاريخ السادس من أكتوبر وبالتزامن بين سوريا ولبنان، تحت عنوان "الشهداء بشائر النصر" وإحياء لـ"ذكرى الجهاد والمقاومة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمشاهد من المناورة، وتفاعلوا معها.

إشارة البدء 💥

مناورة «الشهداء بشائر النصر»



الحاج أكرم العجوري - مسؤول الدائرة العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي..#بشائر_النصر#سرايا_القدسpic.twitter.com/ZUJjirfUo4 — أحمد محمد #فلسطين ⁦🇵🇸⁩ (@ahmadmoha_9) October 4, 2023

المصدر: RT