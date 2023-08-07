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وزير الاقتصاد اللبناني: الأمور هدأت مع الكويت

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وزير الاقتصاد اللبناني: الأمور هدأت مع الكويت
وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام
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قال وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، إن الأمور "هدأت مع دولة الكويت بعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته".

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن سلام قوله: "حصل استغلال لتعبير لبناني، وأعمل على زيارة قريبة لدولة الكويت، وسوء الفهم تبدد بعد التوضيح من قبلنا".

وكان وزير الاقتصاد اللبناني ناشد أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، بإعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت حفاظا على الأمن الغذائي.

وقال إن "الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ"شخطة قلم" يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع"، وهو التصريح الذي أثار حفيظة وزارة الخارجية الكويتية التي اعتبرت أنه "يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية".

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية

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