صور لخامنئي والمرجع السيستاني خلال مسيرات بغداد المنددة بتدنيس القرآن (فيديو+صورة)

رفع متظاهرون صورا للمرشد الإيراني علي خامنئي والمرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، في العاصمة بغداد خلال المسيرات المنددة بالإساءة للقرآن الكريم.

وردّد المتظاهرون عبارات: "كلا كلا أمريكا .. نعم نعم للقرآن.. نعم نعم للإسلام..".

وفي وقت سابق من نهار اليوم الخميس، دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إيران والسعودية لاتخاذ موقف بشأن حادثة تدنيس القرآن الجديدة في السويد.

وقال في بيان: "أدعو السعودية وإيران لموقف بشأن حادثة حرق القرآن الكريم"، متابعا: "أدعو الشعوب الإسلامية لوقفة جادة وحقيقية من أجل نصرة الإسلام".

من جهته، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن طرد سفيرة السويد لدى بغداد، جيسيكا سفاردسترم، بعد احتجاجات تخللها حرق مقر السفارة السويدية في بغداد.

المصدر: RT