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في ختام الجولة الأوروبية.. وزير الخارجية الجزائري يحل ببرلين

أخبار العالم العربي

في ختام الجولة الأوروبية.. وزير الخارجية الجزائري يحل ببرلين
(وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية)
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أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في ختام الجولة الأوروبية، اليوم الخميس، جلسة عمل حول مستجدات الملفات الإقليمية والدولية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين.

وخصصت الجلسة لاستعراض "واقع وآفاق علاقات الشراكة الجزائرية الألمانية، إلى جانب مستجدات الملفات الاقليمية والدولية".

وثمن الجانبان "الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، وخاصة المشاريع المشتركة الكبرى التي يطمح الجانبان لتجسيدها في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر".

وجدد الطرفان "التزامهما بتعزيز التشاور والتنسيق حول الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، لاسيما مسار السلم والمصالحة في مالي".

كما تطرق اللقاء إلى مبادرة الوساطة التي تقدم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للمساهمة في الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سلمي ومستدام للأزمة الأوكرانية.

بدورها أشادت بيربوك، بالدور الهام الذي تضطلع به الجزائر من أجل تحقيق الأمن الطاقوي في العالم، وبالجهود التي تبذلها في فضائها الإقليمي لنشر الأمن والاستقرار في مالي وليبيا ومنطقة الساحل.

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المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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