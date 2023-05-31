 
مباشر

تضارب الأنباء حول اغتيال نجل رئيس مخابرات القذافي (فيديو)

أخبار العالم العربي

تضارب الأنباء حول اغتيال نجل رئيس مخابرات القذافي (فيديو)
محمد السنوسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/veuz

تضاربت الأنباء حول مقتل الشاب محمد السنوسي، نجل عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية في عهد نظام الزعيم الراحل معمر القذافي.

إقرأ المزيد
السلطات الليبية تلقي القبض على ابنة رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي
السلطات الليبية تلقي القبض على ابنة رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن نجل السنوسي وجد مقتولا في مدينة سبها بطلقات نارية في أماكن متفرقة من جسده، وزعم آخرون أن الوفاة نتيجة ضرب بآلة حادة بسبب خلاف مع أحد الأشخاص.

ولم تتوفر معلومات رسمية بشأن الواقعة، أو تأكيد من أسرة الشاب حول سبب الوفاة.

وكان آخر ظهور لمحمد السنوسي في ديسمبر 2022، حين هدد بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا، إذا لم تفرج الحكومة عن والده البالغ من العمر 72 عاما ورفاقه.

وينتمي السنوسي إلى قبيلة المقارحة في جنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بقمع ثورة فبراير التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.

المصدر: RT+ بوابة الوسط

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا