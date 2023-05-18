الأمن المصري يكشف ملابسات قتل رجل أمام زوجته ووالدته وأولاده

كشفت قوات الأمن المصرية تفاصيل مقتل صاحب محل "جاتوة" في مصر في قرية قلما بقليوب، حيث نجحت قوات الأمن في القبض على منفذي الجريمة.

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وجاءت البداية بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقباله جثمان مالك محل حلويات، مقيم بدائرة المركز توفي إثر جرح طعني بالجسم.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق المتوفى قرر بحدوث مشادة كلامية بين المتوفي وأحد الأشخاص ونجل شقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز، بسبب تعرض المتوفي لابنة الأول، تطورت إلى مشاجرة تعديا خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشدا عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من شرطة قليوب، بوجود مشاجرة ومصرع شخص بقرية قلما دائرة المركز، حيث انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة شخص يدعى م. ح، صاحب محل حلويات، بعد أن قامت طفلة بشراء حلويات منه، وعندما عادت لإراجعها رفض بسبب العبث بها، فقامت على الفور بالاستعانة بأهليتها (4 أشخاص)، وتعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلا أمام والدته وزوجته وأولاده.

المصدر: القاهرة 24