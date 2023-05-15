تونس.. وفاة 4 مهاجرين جوعا وعطشا وبردا

أكد المدير الجهوي للصحة بولاية القصرين بتونس، عن وصول 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين إلى المستشفى الجهوي، وتم إنقاذ 11 مهاجرا آخر بعد إنعاشهم وتدفئتهم بمستشفى منطقة حيدرة.

وأشار المدير الجهوي أنه سيتم عرض 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين على قسم الطب الشرعي.

كما أكد إنقاذ 11 مهاجرا آخرين بعد إنعاشهم وتدفئتهم بمستشفى حيدرة وتوفير ما يلزمهم من الغذاء، قبل مغادرتهم للإستعجالي.

وأوضح أن أسباب وفاة عدد من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، وتردي الوضع الصحي للبعض الآخر، تعود للبرد والجوع خصوصا بعد تهاطل كميات كبيرة من الأمطار في منطقة حيدرة، في الساعات القليلة الماضية.

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المصدر: موزاييك