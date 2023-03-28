عبدالله الثاني: مستقبل العمل السياسي بالأردن سيكون من خلال الأحزاب

أكد الملك الأردني عبدالله الثاني، أن مستقبل العمل السياسي في الأردن سيكون من خلال الأحزاب، لافتا إلى أن التحدي الأكبر هو إصلاح الإدارة العامة في البلاد.

إقرأ المزيد

وشدد الملك الأردني خلال لقائه في قصر الحسينية، مساء الاثنين، رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب على الجدية في تنفيذ خطط التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية التي لا بديل عنها، داعيا اللجان الدائمة إلى مراقبة التزام الوزارات المختصة بهذه الخطط.



وحث الملك عبدالله اللجان المختصة على التواصل مع القطاعات المختلفة للأخذ بمقترحاتها ومطالبها، مؤكدا ضرورة أن يكون هنالك اشتباك إيجابي ومستمر مع المواطنين لضمان الشفافية.



وتناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ أكد جلالة الملك أن "حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي أولويته".

بدورهم، تحدث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورؤساء اللجان النيابية عن تعديل النظام الداخلي لرفع مستوى الأداء النيابي وتعزيز الثقة بالمجلس، وأشاروا إلى أهمية مسارات التحديث الثلاث وضرورة العمل بتشاركية لإنجاحها، مؤكدين أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي سيكون المعيار لقياس إنجازات الحكومة، ولفتوا إلى أهمية تمكين المرأة للمساهمة بشكل فاعل في إنجاح خطط التحديث.

وكان الملك عبدالله الثاني، أقام الاثنين، مأدبة إفطار في الديوان الملكي الهاشمي لرؤساء السلطات وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي مؤسسات إعلامية.

وحضر مأدبة الإفطار سمو الأمير راشد بن الحسن مستشار جلالة الملك، وسمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي.







المصدر: عمون