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الجيش اللبناني: مقتل 3 عسكريين و 3 مطلوبين واعتقال 9 في بلدة حورتعلا البقاعية

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني: مقتل 3 عسكريين و 3 مطلوبين واعتقال 9 في بلدة حورتعلا البقاعية
AFP
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أعلنت قيادة الجيش اللبناني "استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال اشتباكات وقعت في بلدة حورتعلا البقاعية".

كما أكدت قيادة الجيش اللبناني "استمرار عمليات الدهم التي تنفذها وحدة من الجيش ودوريّة من مديرية المخابرات، في بلدة حورتعلا- البقاع، وقد بلغ عدد الموقوفين تسعة حتى الساعة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش عن مداهمة منازل مطلوبين بتجارة المخدرات تنفذها وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا- البقاع، حيث تعرض العناصر لإطلاق نار، فردوا على مصادر النيران ما أدى إلى وقوع إصابات من الجانبين.

المصدر: "النشرة"

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