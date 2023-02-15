 
مباشر

لبنان.. مسلحون يرهبون أصحاب المحال بإغلاقها احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

أخبار العالم العربي

لبنان.. مسلحون يرهبون أصحاب المحال بإغلاقها احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/urd4

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن مسلحين جالوا على المحال في منطقة طرابلس وأطلقوا النار في الهواء لإرغام أصحابها على الإغلاق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وفي السياق، أقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق المؤدي إلى سرايا طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.

كما قطع أهالي طرابلس شوارع الميناء والبداوي ببسطاتهم وأشعلوا الإطارات، وقطعت الطرق التالية: أتوستراد التبانة، الرفاعية، الزاهرية، ساحة النور، جبل محسن، شارع سوريا، الميناء وأوتوستراد البداوي.

هذا وسجل سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء (الموازية) صباح اليوم أعلى مستوياته عند 77 ألف ليرة لبنانية، وهو أكبر انهيار لليرة في تاريخها.

وخلال اليوم عادت العملة اللبنانية لتحقق مكاسب طفيفة عند 75 ألف ليرة للدولار الواحد.

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع