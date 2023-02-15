لبنان.. مسلحون يرهبون أصحاب المحال بإغلاقها احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن مسلحين جالوا على المحال في منطقة طرابلس وأطلقوا النار في الهواء لإرغام أصحابها على الإغلاق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وفي السياق، أقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق المؤدي إلى سرايا طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.

غضب شعبي وقطع طرقات في محلة الجسرين #طرابلس وسط سماع صوت رصاص كثيف وبحسب ما افادت المصادر ان السبب هو ناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار الجنوني في السوق السوداء pic.twitter.com/L3AA6zYg05 — Zareh Parikian زاريه باريكيان (@Zarehparikian) February 15, 2023

كما قطع أهالي طرابلس شوارع الميناء والبداوي ببسطاتهم وأشعلوا الإطارات، وقطعت الطرق التالية: أتوستراد التبانة، الرفاعية، الزاهرية، ساحة النور، جبل محسن، شارع سوريا، الميناء وأوتوستراد البداوي.

قطع طرقات وإطلاق نار في #طرابلس احتجاجًا على تردّي الأوضاع pic.twitter.com/8m0nX3u8HD — Alafdal News (@AlafdalNews) February 15, 2023

غضب شعبي عارم في #طرابلس: قطع طرقات، إطلاق نار وإرغام أصحاب المتاجر على اقفالها احتجاجاً على الارتفاع الجنوبي بسعر الدولار

زد على ذلك مطالبة أصحاب المحطات بجدول اسعار مدولر

شو بعد ناطرنا؟ أعان الله #لبنانpic.twitter.com/Xdu4mPcIH9 — Petra Rizk | بيترا رزق (@petra_rizk) February 15, 2023

هذا وسجل سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء (الموازية) صباح اليوم أعلى مستوياته عند 77 ألف ليرة لبنانية، وهو أكبر انهيار لليرة في تاريخها.

وخلال اليوم عادت العملة اللبنانية لتحقق مكاسب طفيفة عند 75 ألف ليرة للدولار الواحد.

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية + RT