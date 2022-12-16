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"إحنا مع أمريكا وأوروبا ولا مع روسيا".. الرئاسة المصرية ترد على سؤال أحد المواطنين

أخبار العالم العربي

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رد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، على تساؤل أحد المواطنين حول الزيارة الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن.

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وتضمن تعليق المواطن الاستفسار عن موقف مصر من أزمة أوكرانيا، وقال: هو إحنا مع مين؟ أمريكا وأوروبا، ولا الصين وروسيا؟

وردّ راضي عبر الفضائية المصرية: "مصر لها علاقات صداقة مع جميع دول العالم، وهى علاقات متوازنة أساسها الاحترام المتبادل والتعاون البناء والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والأمر بطبيعة الحال ينطبق على الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا".

وأوضح أن مصر تربطها علاقات طيبة جدا مع جميع أطراف الأزمة، سواء أطراف مباشرة "روسيا وأوكرانيا ودول حلف الناتو، أو غير المباشرة "الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

المصدر: أخبار اليوم

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