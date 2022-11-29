مصر..الإعدام لشقيقين والسجن لـ2 آخرين لاتجارهم في الهيروين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام غيابيا على شقيقين، والسجن 3 سنوات لشخصين آخرين لاتهامهم جميعا بالاتجار فى المواد المخدرة.



وتعود أحداث الواقعة في القضية المقيدة برقم 10729 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهمين بالاتجار في المخدرات بدائرة القسم.

هذا وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام كلا الشقيقين بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهما وتفتيش شخصهما ومسكنهما.

وعقب تقنين الإجراءات أثناء قيام المتهمين باستخدام سيارة لتوزيع مخدر الهيروين على عملائهما، وأثناء تسليمهما كمية لاثنين من عملائهما وعند محاولة القبض عليهما، لاذا بالفرار، وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة جلدية تحوي بداخلها 3 أسطوانات من مخدر الهيروين، وكيس بداخله 23 لفافة هيروين ومبالغ مالية، وميزان رقمي، والسيارة المضبوطة.

وتبين من تقرير المعمل الكيماوي، أنها ثلاث أسطوانات تزن 594.73 غرام، و23 لفافة 102.39 غرام واللفافات الملقاه لعملائهما وزنت 3.67 غرام، و4.66 غرام، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في إعدام المتهمين الأول والثاني أصدرت حكمها.

المصدر: "اليوم السابع"