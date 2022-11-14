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حادث مرور مأساوي بالجنوب الجزائري يودي بحياة 16 شخصا وإصابة 3 أخرين

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حادث مرور مأساوي بالجنوب الجزائري يودي بحياة 16 شخصا وإصابة 3 أخرين
Legion-Media
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وقع حادث مرور مأساوي اليوم الاثنين بولاية برج باجي مختار جنوب الجزائر، أودى بحياة 16 شخصا وأصيب 3 آخرون في حصيلة أولية لمصالح الحماية المدنية.

وحسب مصالح الحماية المدنية الجزائرية الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 6 بين منطقة رقان وبرج باجي مختار بالجنوب الجزائري.

وخلف الحادث وفاة 16 شخصا وإصابة 3 أشخاص يتواجدون في حالة خطيرة كانوا على متن سيارتين من نوع "تويوتا" و"أف جي 80".

وحسب ذات المصالح الضحايا هم 13 قتيلا إفريقيا وجزائريان.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية ليوم السبت الماضي، فقد أسفرت حوادث المرور المسجلة في الفترة المذكورة، عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة 354 آخرين بجروح.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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