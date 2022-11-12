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انطلاق تمرين "عين الصقر 3" بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها اليونانية (فيديو)

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انطلاق تمرين
وزارة الدفاع السعودية
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن بدء مناورات تمرين "عين الصقر 3" بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها اليونانية، بطلعات مشتركة فوق البحر المتوسط.

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ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يوثق جانبا من انطلاق مناورات تمرين "عين الصقر 3" في قاعدة سودا الجوية باليونان، حيث تشارك القوات الجوية الملكية في هذه المناورات، التي تنفذ في الفترة من 7- 20 نوفمبر.

وكان نائب قائد القوات الجوية السعودية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، قد قال: "إن مناورات "عين الصقر 3" تعد من التمارين الجوية الثنائية الواعدة لقواتنا الجوية ونظيرتها اليونانية، وحققت نسخها الماضية نجاحًا على جميع الأصعدة الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية".

المصدر: RT + "سبق"

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