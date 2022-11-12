انطلاق تمرين "عين الصقر 3" بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها اليونانية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن بدء مناورات تمرين "عين الصقر 3" بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها اليونانية، بطلعات مشتركة فوق البحر المتوسط.

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ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يوثق جانبا من انطلاق مناورات تمرين "عين الصقر 3" في قاعدة سودا الجوية باليونان، حيث تشارك القوات الجوية الملكية في هذه المناورات، التي تنفذ في الفترة من 7- 20 نوفمبر.

وكان نائب قائد القوات الجوية السعودية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، قد قال: "إن مناورات "عين الصقر 3" تعد من التمارين الجوية الثنائية الواعدة لقواتنا الجوية ونظيرتها اليونانية، وحققت نسخها الماضية نجاحًا على جميع الأصعدة الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية".

#فيديو_الدفاع | جانب من انطلاق مناورات تمرين «عين الصقر 3» في قاعدة سودا الجوية باليونان. pic.twitter.com/MIHgP9QrEd — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) November 12, 2022

المصدر: RT + "سبق"