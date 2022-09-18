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الصدر: غاية الفخر الشرف أن رزقني الله حب القواعد الشعبية

أخبار العالم العربي

الصدر: غاية الفخر الشرف أن رزقني الله حب القواعد الشعبية
Gettyimages.ru
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قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إن غاية الفخر والشرف أن رزقني الله حب القواعد الشعبية.

وكتب على حسابه في تويتر: "غاية الفخر والشرف أن رزقني الله حب القواعد الشعبية، وجعلهم أفضل مصاديق الطاعة المبصرة فلا يحيدون عن الأوامر والنواهي".

وأضاف: "أسأل الله تعالى أن يثبتني على حبهم وخدمتهـم وأن يثبتنا وإياهم على نهج الآباء والأجداد المصلحين، وعلى (السلم والسلام) وأن يحفظهم من كل مكروه".


المصدر: RT

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