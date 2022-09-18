الصدر: غاية الفخر الشرف أن رزقني الله حب القواعد الشعبية

قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، إن غاية الفخر والشرف أن رزقني الله حب القواعد الشعبية.

وكتب على حسابه في تويتر: "غاية الفخر والشرف أن رزقني الله حب القواعد الشعبية، وجعلهم أفضل مصاديق الطاعة المبصرة فلا يحيدون عن الأوامر والنواهي".

وأضاف: "أسأل الله تعالى أن يثبتني على حبهم وخدمتهـم وأن يثبتنا وإياهم على نهج الآباء والأجداد المصلحين، وعلى (السلم والسلام) وأن يحفظهم من كل مكروه".



المصدر: RT