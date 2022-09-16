بيان لقضاة الجزائر حول اجتماع تل أبيب

أصدرت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر، الجمعة، بيانا قالت فيه أنها ستقاطع اجتماعا سنويا للاتحاد الدولي للقضاة بسبب عقده في تل أبيب.

وقالت النقابة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك، أنها تلقت دعوة من الإتحاد الدولي للقضاة للمشاركة في الاجتماع، لكنها ردت رسميا على رئيس الاتحاد والمجموعة الافريقية لنقابات القضاة بمقاطعتها لهذا الحدث.

وقالت إن قرار المقاطعة "جاء إيمانا منها بمبادئ العدالة وحقوق الانسان.. وانسجاما مع الموقف الرسمي والشعبي للجزائر من القضية الفلسطنية وتضامنا مع الشعب الفلسطيني".

وتنطلق أعمال الاجتماع غدا في تل أبيب وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

المصدر: RT