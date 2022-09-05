مهاجرون لبنانيون وسوريون في عرض البحر يطلبون الغوث

دعا عشرات المهاجرين اللبنانيين والسوريين الذين تقطعت بهم السبل لعدة أيام على متن قارب صيد غارق في البحر المتوسط، حرس السواحل الأوروبيين إلى إنقاذهم، مؤكدين أن طفلين لقيا حتفهما.

كما أخبر حوالي 60 مهاجرا أقرباءهم ومجموعات متطوعين عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية أنهم ظلوا بدون طعام وماء وحليب أطفال خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وغادرت السفينة من مدينة طرابلس شمال لبنان قبل نحو عشرة أيام. ومن بين الركاب المتجهين إلى إيطاليا لاجئون سوريون ولبنانيون من المحافظات الشمالية الفقيرة في بلادهم.

وقال شقيق أحد الركاب السوريين لوكالة "أسوشيتد برس": "إنهم يحاولون إزالة المياه المتسربة إلى القارب باستخدام الدلاء، هذا كل ما لديهم"، مضيفا: "هذا قارب صيد مخصص لخمسة أشخاص وليس لـ 60"؟؟

وبحسب ما ورد تقطعت السبل بالمهاجرين بالقرب من سواحل مالطا وإيطاليا. ولم ترسل السلطات رجال إنقاذ، وفق عائلات ونشطاء على اتصال بالمهاجرين.

المصدر: AP