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العراق يعيد سفيره من بيروت بعد ظهوره يحمل قاذف "آر بي جي"

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العراق يعيد سفيره من بيروت بعد ظهوره يحمل قاذف
Globallookpress
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كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين، نقل السفير العراقي في بيروت إلى العاصمة بغداد.

وجاء في نص الوثيقة: "ينقل السفير حيدر شياع البراك من سفارة جمهورية العراق في بيروت إلى مركز الوزارة".

العراق يعيد سفيره من بيروت بعد ظهوره يحمل قاذف

وقبل أيام ظهر السفير العراقي في بيروت حيدر البراك وهو يتوسط مجموعة مسلحة خلال زيارته إلى إحدى القرى اللبنانية.

ووفقا لنشطاء، فإن البراك زار قرية لبنانية وتوسط مجموعة مسلحين، وأطلق قذيفة RBG7.
وبعدما انتشرت الصور وأثارت جدلا واسعا، أصدر البراك بيانا توضيحيا وقال: "لبيت دعوة شيوخ منطقة البقاع والرمي بقاذف RBG7 إحدى عاداتهم".

المصدر: RT

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