العراق يعيد سفيره من بيروت بعد ظهوره يحمل قاذف "آر بي جي"

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين، نقل السفير العراقي في بيروت إلى العاصمة بغداد.

وجاء في نص الوثيقة: "ينقل السفير حيدر شياع البراك من سفارة جمهورية العراق في بيروت إلى مركز الوزارة".

وقبل أيام ظهر السفير العراقي في بيروت حيدر البراك وهو يتوسط مجموعة مسلحة خلال زيارته إلى إحدى القرى اللبنانية.

ووفقا لنشطاء، فإن البراك زار قرية لبنانية وتوسط مجموعة مسلحين، وأطلق قذيفة RBG7.

وبعدما انتشرت الصور وأثارت جدلا واسعا، أصدر البراك بيانا توضيحيا وقال: "لبيت دعوة شيوخ منطقة البقاع والرمي بقاذف RBG7 إحدى عاداتهم".

السفير العراقي في لبنان حيدر البراك يستخدم قذيفة أر بي جي خلال رحلة صيد في #البقاع وبرر السفير فعلته بأنها مجرد هواية



صدق المثل القائل "الطبع غلب التطبع 👔" pic.twitter.com/rr5MPkG1U8 — سَجَد الجبوري (@sjd_aljubori) July 13, 2022

المصدر: RT