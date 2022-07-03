خبير: التخزين الثالث لسد النهضة سيبدأ الأسبوع المقبل

قال خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا المصري عباس شراقي، إن التخزين الثالث لسد النهضة الإثيوبي سيبدأ الأسبوع المقبل.

ونشر شراقي، صورا فضائية جديدة لسد النهضة الإثيوبي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت عنوان "التخزين الثالث بداية الأسبوع المقبل".

مصراوي

وقال شراقي: "رغم بداية ارتفاع منسوب بحيرة سد النهضة الأسبوع الماضي، إلا أنه تعويض عن كمية الـ2 مليار متر مكعب التي تم تفريغها من خلال فتحتي التصريف بداية من 12 مارس الماضي، بالإضافة إلى التشغيل المتواضع للتوربين رقم 10 الذي بدأ العمل 20 فبراير الماضي".

وأضاف: "من المتوقع وصول البحيرة إلى مستواها الذي وصلت إليه في 19 أغسطس الماضي بإجمالي 8 مليارات متر مكعب نهاية هذا الأسبوع، على أن يبدأ التخزين الثالث بداية الأسبوع المقبل لمدة شهر في حالة استمرار بوابتي التصريف، أو نهاية شهر يوليو في حالة إغلاقهما، لتخزين حوالي 5 مليارات متر مكعب، وحينئذ يغمر الفيضان الممر الأوسط من جديد".

المصدر: "مصراوي"