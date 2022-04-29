إيران.. اعتقال أعضاء جماعة كردية يسارية محظورة في كردستان

اعتقلت المخابرات الإيرانية، أعضاء جماعة كردية يسارية محظورة في محافظة كردستان شمال غرب البلاد.

وقال مكتب المخابرات العامة في إقليم كردستان، إنه "تم تحديد نواة جماعة كومالة الإرهابية الشيوعية واعتقال أعضائها".

ولم يتم تحديد عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم أو موعد العملية.

وقال مكتب المخابرات إن أعضاء المجموعة، التي تنشط في المنطقة الحدودية مع العراق، كانوا يهدفون إلى إحداث مشاكل أمنية خلال مسيرات القدس وعيد العمال يومي الجمعة والأحد على التوالي.

يذكر أن كومالة، وهي جماعة كردية محظورة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، اشتبكت في كثير من الأحيان مع قوات الأمن في شمال غرب إيران.

المصدر: أ ف ب