العراق.. الصدر يخاطب "الثلث المعطل": هيهات لكم

خاطب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر المتمسكين بما يعرف في البلاد بـ"الثلث المعطل" بأن يبقى "ثلثهم وطنيا".

وعبر حسابه في "تويتر"، قال الصدر في تغريدة: "إن كان (ثلثكم المُعَطّل) شيعيا خالصا.. فطالبونا بأن يكون التحالف الأكبر شيعيا خالصا.. وهيهات لكم.. وإلا فليبق (ثلثكم المُعَطّل وطنيا) وتحالفنا وطنيا".

ويأتي ذلك قبيل جلسة مرتقبة في البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية في ظل انقسام حاد وتوتر سياسي، قد يشهد "تعطيل" وصول رئيس للجمهورية عبر إخفاق البرلمان في تأمين النصاب اللازم.

المصدر: RT