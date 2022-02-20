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مصر تحصل على مليونين و158 ألف جرعة من لقاح "فايزر" مقدمة من الولايات المتحدة

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مصر تحصل على مليونين و158 ألف جرعة من لقاح
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، استلام مليونين و158 ألف جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا في مطار القاهرة، مقدمة من الولايات المتحدة إلى مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الصحة المصرية، حسام عبدالغفار، أن "الشحنة مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس"، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات GAVI، وتم استقبالها اليوم الأحد بمطار القاهرة الدولي".

وأشار عبدالغفار إلى أن ذلك يأتي "في إطار خطة الدولة وحرصها على توفير اللقاحات بمختلف أنواعها للمواطنين، لتعزيز المناعة المجتمعية ضد الفيروس ومتحوراته".

المصدر: RT

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