مصر تحصل على مليونين و158 ألف جرعة من لقاح "فايزر" مقدمة من الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، استلام مليونين و158 ألف جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا في مطار القاهرة، مقدمة من الولايات المتحدة إلى مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الصحة المصرية، حسام عبدالغفار، أن "الشحنة مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس"، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات GAVI، وتم استقبالها اليوم الأحد بمطار القاهرة الدولي".

ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا..



وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة يعلن استقبال مليونين و١٥٨ ألف جرعة من لقاح «فايزر» بمطار القاهرة الدولي pic.twitter.com/CFGK8vkXTj — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) February 20, 2022

وأشار عبدالغفار إلى أن ذلك يأتي "في إطار خطة الدولة وحرصها على توفير اللقاحات بمختلف أنواعها للمواطنين، لتعزيز المناعة المجتمعية ضد الفيروس ومتحوراته".

المصدر: RT